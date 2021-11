CdS | Lazio, Lazzari corre: stavolta lo fa per rientrare. Marusic ancora positivo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio prepara la sfida casalinga di sabato contro la Juventus e mister Sarri fa i conti con i giocatori ancora in dubbio: tra questi c’è Manuel Lazzari. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è quindi emergenza in difesa: la spinta di Manuel sulla fascia è senza dubbio un valore e con l’assenza di Marusic diventa ancora più importante. E’ out dall’inizio del mese, si fermò nella sfida di Europa League contro l’OM, ed ora sta accelerando pe brruciare le tappe ed essere pronto contro i bianconeri. L’unico terzino certo di esserci è Hysaj. Nel frattempo Marusic è ancora positivo: carica virale bassa e domani è in programma un nuovo tampone.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: