ESCLUSIVA | Lazio-Juventus, Immobile in recupero ma molto probabilmente non sarà convocato

Ciro Immobile continua il proprio recupero dall’infortunio subito dopo la gara casalinga contro la Salernitana. La lesione al soleo riportata dall’attaccante, non gli ha permesso di partire con la Nazionale, e ora lo mette seriamente a rischio per il big match di sabato contro la Juventus. Nonostante questo, The King sembrerebbe rispondere bene alla riabilitazione, recuperando abbastanza velocemente. Secondo però quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, mister Sarri probabilmente non lo convocherà per la gara contro i bianconeri, così da evitare ulteriori rischi ed aggravare maggiormente la situazione.

