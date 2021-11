Europa League | Tifosi del Napoli a Mosca, quelli della Lazio no: il paradosso

Come riporta tuttomercatoweb.it, oggi parte la vendita dei tagliandi per i tifosi partenopei che vogliono partecipare alla trasferta di Europa League Spartak Mosca-Napoli, precisando che la trasferta è accessibile solo a quei tifosi “in possesso di un QR code russo, ottenibile dopo aver effettuato due dosi del vaccino Sputnik V oppure con un certificato di guarigione da meno di sei mesi riconosciuto in Russia”. Il paradosso è che il giorno dopo, sempre nella capitale russa, giocherà la Lazio contro la Lokomotiv, ma la trasferta è stata vietata ai tifosi laziali, come ricordato dalla società biancoceleste qualche giorno fa: “Facendo seguito alle precedenti comunicazioni del 9 settembre scorso, la S.S. Lazio conferma che, a causa della pandemia ancora in corso che limita gli spostamenti tra gli Stati per evitare il diffondersi del contagio, la gara del 25 novembre di Uefa Europa League con il Lokomotiv Mosca, si svolgerà senza pubblico ospite. Si sconsiglia vivamente, pertanto, di non effettuare prenotazioni o organizzare viaggi per la gara in questione”.

