FORMELLO | Prove tattiche per i biancocelesti: infortunio per Pedro costretto a rientrare negli spogliatoi

Continuano gli allenamenti della Lazio in vista della gara di sabato contro la Juventus, come i biancocelesti che sono scesi in campo nel pomeriggio per effettuare la seconda seduta di giornata. Subito prove tattiche per la squadra, divisa in gruppi: Arancioni (4-3-3): Adamonis; Pollini, Vavro, Kamenovic, Durmisi; Milinkovic, Leiva, Basic; Romero, Pedro, Felipe Anderson. Celesti (4-4-2): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Floriani Mussolini; André Anderson, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni; Raul Moro, Muriqi. Gruppi che sono stati poi così cambiati:

Arancioni (4-4-2): Adamonis; Pollini, Vavro, Kamenovic, Durmisi; Felipe Anderson, Milinkovic, Leiva, Basic; Romero, Pedro. Celesti (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Floriani Mussolini; Luis Alberto, Cataldi, André Anderson; Raul Moro, Muriqi, Zaccagni.

Da segnalare lo scontro avvenuto tra Pedro e Radu, che desta preoccupazione per le condizioni dello spagnolo: l’esterno ha infatti messo male la caviglia destra in corsa ed è stato costretto ad uscire dal campo. Al suo posto è stato chiamato Crespi della Primavera. Un infortunio il suo che preoccupa Società e tifosi, con la Lazio che probabilmente già dovrà fare a meno di Ciro Immobile. Verranno fatti maggior accertamenti per capire l’entità, che decreteranno una sua presenza o meno sabato.

Come ultimo esercizio, i biancocelesti hanno poi eseguito degli schemi per centrocampisti e attaccanti, con Luis Alberto sul centrosinistra e André Anderson sul centrodestra.

