FORMELLO | Tattica per i difensori, Lazzari torna in gruppo

Questa mattina la squadra si è ritrovata a Formello per la seduta mattutina, caratterizzata principalmente da riscaldamento e tattica per i difensori, con tutti gli altri in palestra. Erano assenti Patric, indisposto, e Marusic, positivo al Covid-19; Lazzari, invece, è tornato in gruppo. I difensori sono stati divisi in due squadre: gli Arancioni, con Floriani Mussolini, Vavro, Kamenovic e Radu; i Celesti, con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Nel pomeriggio è prevista una seconda seduta.

