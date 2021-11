Lazio-Juventus, Bruno Giordano: “Gara importante per la corsa Champions, la squadra di Sarri può avere la meglio su tutte in partite secche”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex biancoceleste Bruno Giordano ha parlato della sfida in programma sabato tra Lazio e Juventus, analizzando gli aspetti della gara.

Queste le sue parole:

“Doveroso concedere alla Nazionale più tempo per preparare i play-off rinviato la giornata di campionato a marzo. Rientra nell’interesse di tutto il bene del movimento sportivo italiano, club compresi. Lazio-Juventus? Gara importante per la corsa Champions, la squadra di Sarri in queste gare secche può avere la meglio su tutte, poi alla lunga rischi di pagare la differenza di profondità della rosa rispetto ad alcune concorrenti. Alla lunga può subire questo fattore. La Juve può crescere ancora molto, diversi giocatori hanno fatto davvero poco fino ad oggi, mentre la Lazio deve sempre augurarsi che i migliori stiano sempre bene. La Lazio deve crescere molto nella fase difensiva, questo è il margine tattico, poi ci sono sempre i singoli che fanno la differenza”.

