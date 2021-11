Lazio-Juventus, dove vedere la partita

Finita la sosta nazionali, la Lazio si prepara ad ospitare la Juventus all’Olimpico. La partita, valida per la tredicesima di Serie A, è in programma sabato 20 novembre alle ore 18 e sarà trasmessa esclusivamente su DAZN, piattaforma accessibile sono tramite App e Smart tv. Non sarà, quindi, visibile su Sky.

