Lazio-Juventus, Pedro si scontra con Radu in allenamento: lo spagnolo costretto ad uscire dal campo

La Lazio si è ritrovata in campo nel pomeriggio per effettuare la seconda seduta di giornata, in vista dell’incontro di sabato con la Juventus. C’è apprensione per quanto accaduto a Pedro in allenamento, che a seguito di uno scontro con Radu, ha messo male la caviglia destra in corsa ed è stat costretto ad abbandonare il campo. Lo spagnolo dopo Immobile, si aggiunge adesso alla lista di giocatori in dubbio per la gara contro i bianconeri. Rimane comunque da verificare l’entità dell’infortunio, cha decreterà la sua presenza o meno sabato.

