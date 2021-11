Lotito pronto per diventare senatore: i dettagli

Il 3 dicembre nell’Aula del Senato potrebbero arrivare i casi di Claudio Lotito e dell’ex deputato di Forza Italia Michele Boccardi. In merito ha parlato Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia: “Finalmente ieri in capigruppo è stata proposta una data quella del 3 dicembre, attorno alla quale ci sarebbe un accordo di massima anche se non è ancora stata confermata definitivamente. Finalmente però qualcosa si è mosso”.

Lotito e Boccardi, eletti nel 2018, rivendicano rispettivamente il seggio campano di Vincenzo Carbone, passato poi da FI a Italia viva, e quello pugliese di Carmela Minuto, sempre FI. La questione riguarda il fatto che il necessario passaggio in Aula per la ratifica della decisione non è mai stato calendarizzato. “È importante che il Parlamento prenda una decisione qualunque essa sia. Rimangono resistenti i senatori di Italia viva e c’è qualche perplessità da parte della Lega, ma questa volte forse siamo riusciti a sbloccare questo impasse”, ha concluso La Russa.

