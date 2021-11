SOCIAL | Beppe Signori torna in possesso del suo profilo dopo l’attacco hacker: “I’m back!” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, Beppe Signori ha voluto rassicurare i propri followers annunciando il proprio ritorno sui social. Il suo account, era stato infatti evidentemente rubato, in quanto venivano postate foto raffiguranti proprio il presunto hacker. Dopo un pò di tempo, il bomber ex Lazio è riuscito a tornare in possesso del suo profilo, ed ha subito pubblicato una sua immagine con sotto scritto: “I’m back!”.

Questa la foto pubblicata da Signori:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Signori (@beppesignoriofficial)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: