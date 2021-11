CdS | Il 3 dicembre si decide per Lotito senatore

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il caso potrebbe arrivare nell’Aula del Senato il 3 dicembre.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la conferma è arrivata da Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia: “Finalmente è stata proposta una data, quella del 3 dicembre, attorno alla quale ci sarebbe un accordo di massima anche se non è stata confermata definitivamente. Finalmente però qualcosa si è mosso“. Lotito , eletto nel 2018 tra gli azzurri, dopo 3 anni e mezzo è in attesa di entrare a Palazzo Madama e rivendica il seggio campano di Vincenzo Carbone, passato poi da FI a Italia Viva.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: