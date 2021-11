CdS | Sarri e Allegri, opposti unici

Sabato allo stadio Olimpico i due tecnici tornano ad affrontarsi dopo tre stagioni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri e Allegri si sono affrontati per la prima volta il 16 novembre 2003: una partita di Serie C2, Sangiovannese-Aglianese 0-0, senza tiri in porta. Poi la scalata e i nuovi scontri tra 2014 e 2018, tra frecciatine, scherzi e battute. E un paio di scudetti contesi. Adesso, si ritroveranno allo stadio Olimpico, ma dovranno fare i conti con diverse assenze: in casa Lazio, Immobile è out; mentre per i bianconeri è a rischio la presenza di Dybala.

