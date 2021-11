Juventus, il comunicato sulle condizioni di Dybala

Attraverso un comunicato, la Juventus ha spiegato le condizioni fisiche di Paulo Dybala, dopo che l’argentino ha svolto in mattinata degli esami per il problema allagamba sinistra: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente“.

