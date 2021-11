SOCIAL | Lazio-Juventus, torna la sfida tra Sarri e Allegri: Dazn presenta il match con i due allenatori protagonisti | FOTO

Sabato riprenderà la Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Nel 13esimo turno di campionato sono in programma tre big match da alta classifica: Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan e Inter-Napoli. Il primo dei tre a prendere il via è proprio il match dell’Olimpico tra biancocelesti e bianconeri (sabato alle 18:00). In questa sfida, oltre alle due squadre, saranno protagonisti i due allenatori: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. I due allenatori toscani tornano a sfidarsi uno contro l’altro dopo la memorabile lotta Scudetto tra Juventus e Napoli della stagione 2017/2018, che ha visto trionfare il club di Torino. Il profilo ufficiale Instagram di Dazn, per presentare il match di sabato pomeriggio, ha pubblicato un’immagine proprio di Allegri e Sarri (da allenatore del Napoli), con la didascalia che recita: “Tre anni fa hanno dato vita ad una lotta Scudetto memorabile. Sarri-Allegri di nuovo avversari”.

