CdS | Sponsor tecnico, Macron ai saluti: è pronta Mizuno

Verso il cambio di sponsor tecnico, a Formello è stata recapitata un’offerta importante da parte della Mizuno. La Lazio è pronta a dire addio alla Macron, marchio bolognese che veste il club biancoceleste dalla stagione 2012/13, culminata con la vittoria in Coppa Italia nella finale con la Roma. L’ultimo rinnovo era stato siglato nel 2017, cinque anni fino al 2022 per circa 20 milioni di euro. La proposta della Mizuno sarebbe nettamente superiore e per questo dovrebbe portare all’avvicendamento della fornitura del materiale tecnico dalla prossima stagione. In passato si erano fatti sotto anche altri brand, si era parlato di Robe di Kappa e anche degli inglesi della Castore, ora è nettamente in pole l’azienda giapponese fondata a Osaka nel 1906. La Lazio rappresenterebbe una nuova partnership con un club di prima fascia. Non c’è ancora l’ufficialità, ma a breve dovrebbe avvenire il passaggio di consegne della Macron, comunque ancora desiderosa di prolungare il rapporto con la Lazio. Corriere dello Sport.

