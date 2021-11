CdS | Un altro Pedro “falso nueve” per la Lazio

Sarri a fatica s’è fatto una ragione dell’assenza di Immobile. Ha aspettato fino all’ultimo esame nella speranza di recuperarlo, si è dovuto arrendere assieme al bomber all time. Ieri Mau almeno ha ritrovato Pedro in campo, il papabile sostituto. Mercoledì era finito ko dopo un contatto con Radu, si è temuto per la caviglia. Pedro è impiegabile ovunque, lo sta dimostrando. Ha fatto anche il finto centravanti in passato, si ricorda un gol con il Chelsea allenato da Conte. La disposizione vista ieri, anche se Sarri gioca sempre a carte coperte, è stata Felipe-Pedro Zaccagi. Vale come indizio essendo stato raccolto a 48 ore dal big match con la Juve. Nella squadra opposta erano schierarti Raul Moro, Muriqi e Baby Romero. Sarri ha sfruttato la pausa per provare tutti i finti centravanti: prima Pedro, poi Zaccagni, infine Felipe Anderson. Mai Muriqi, almeno fino a ieri. Sarri non ha molto da nascondere, si prende comunque qualche ora per confermare la mossa Pedro o per modificare il tridente. Nel frattempo ha recuperato Lazzari e riuscirà a rimpiazzare Marusic. Ieri si è sottoposto al terzo tampone, ne attende l’esito. Hysaj tornerà a sinistra, Luiz Felipe e Acerbi faranno da sbarramento. Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto sono pronosticati a centrocampo. Nei tre è stato testato anche Basic. Corriere dello Sport.

