Furto a casa Maestrelli, il figlio Massimo: “Mio padre andava fiero di quella medaglia d’oro, un dispiacere enorme”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Massimo Maestrelli figlio dell’ex allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli, ha raccontato del brutto furto avvenuto questa nota nella casa del padre. In particolare, è stata rubata la medaglia d’oro dello Scudetto, a cui il padre era molto legato.

Queste le parole di Massimo Maestrelli:

“Questa notte sono entrati i ladri a casa di mio padre, mettendola sottosopra mentre mia sorella non era presente. Hanno messo a soqquadro tutto, i ricordi di mio padre con la Lazio e sopratutto il quadro con lo scudetto da cui è stato asportato la medaglia d’oro con l’immagine di Lenzini e mio padre con i nomi dei giocatori attorno. Un ricordo a cui mio padre era molto legato e andava molto fiero, e non averlo più mi reca profondo dispiacere. Probabilmente hanno visto un oggetto d’oro e se lo sono preso. Era da giorni che dicevo a mia moglie che avrei dovuto portare quel quadro a casa nostra, ma non l’ho fatto. Non credo che i ladri siano di nazionalità italiana, per cui non sanno cosa hanno in mano. Se per caso volessero restituircela, per favore lasciatelo nelle stazioni di polizia così che possa riardere a prenderla.”

