Italia, perse due posizioni nel Ranking FIFA: gli azzurri scivolano al 6º posto

Dopo i due pareggi rimediati con Svizzera ed Irlanda del Nord, la Figc rende noto come l’Italia abbia ufficialmente perso due posizioni nel Ranking FIFA, scivolando al sesto posto. Ad avere la meglio, sono state infatti Inghilterra (4ª) e Argentina (5ª), con il Belgio che si conferma invece al primo posto, seguito da Brasile e Francia. Dopo la mancata qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar 20220, gli azzurri si giocheranno ora il tutto per tutto ai play off, in cui dovranno affrontare squadre di un certo livello come Portogallo, Polonia e Svezia. Il cammino è in salita, ma la Nazionale di Roberto Mancini vuole dimostrare il proprio valore, conquistandosi la qualificazione e riacquistando la fama di campioni d’Europa.

Questa le prime 10 posizioni Ranking FIFA:

1) Belgio 1828.45 punti (-)

2) Brasile 1826.35 punti (-)

3) Francia 1786.15 (-)

4) Inghilterra 1755.52 (+1)

5) Argentina 1750.51 punti (+1)

6) ITALIA 1740.77 punti (-2)

7) Spagna 1704.75 punti (-)

8) Portogallo 1660.25 punti (-)

9) Danimarca 1654.54 punti (+1)

10) Paesi Bassi 1653.73 (+1)

