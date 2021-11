Lazio-Juventus, Cobolli: “Preoccupato per la Società bianconera, la scelta di Sarri fu sbagliata”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, l’ex Presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della situazione attuale dei bianconeri proiettandosi poi sulla sfida di domani in programma con la Lazio.

Queste le sue parole:

“Sono azionario della Juventus, e l’attuale andamento stagionale mi preoccupa. L’arrivo di Ronaldo di 2 anni fa è stato un investimento sbagliato, che ha portato all’uscita di Marotta che ora sta gestendo molto bene una Società complicata come l’Inter. Si è un po snaturata quella che è la filosofia della Juve. L’importante per questo club è sempre stato vincere, non importava come. L’idea d cambiare la filosofia di giovo di questa squadra, affidandosi ad un allenatore come Sarri, è stata sbagliata. A quel punto si va a cercare un Klopp o un Guardiola della situazione. Come sono stati sbagliati anche alcuni investimenti su determinati giocatori, che non sono stati poi ripagati. Vlahovic alla Juve? Da azionista credo che i bianconeri debbano ridurre l’indebitamento per permetterselo. Di certo non si può andare avanti con delle campagne acquisti come quelle degli ultimi anni. Non sono critico sono preoccupato. A mio avviso Agnelli ha fatto degli errori di presunzione, mandando via gente professionale e matura, decidendo di costruirsi la propria squadra a modo suo. Il rinnovo di Dybala? Lo avrei mess nero su bianco già due anni fa, quando sotto la gestione Sarri fece molto bene. Nonostante questo, lo vedo abbastanza fragile a livello fisico.”

