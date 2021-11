Inter, Inzaghi: “Lautaro e i rigori? Gli attaccanti hanno momenti difficili: è successo a me, a Immobile, a mio fratello”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato i momenti che possono vivere gli attaccanti: “Se confermerò Lautaro in caso di rigore? Qualsiasi centravanti può passare momenti difficili, è accaduto a me, a mio fratello, a Immobile a Roma. Martinez tornerà a segnare come ha sempre fatto“. Queste le parole dell’ex biancoceleste, che ha provato così a paragonare King Ciro al suo attuale giocatore.

