Lazio e Napoli a Mosca in Europa: ma i partenopei avranno un giorno di riposo in più

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Domenica prossima andrà in scena Napoli-Lazio, una partita molto importante ai fini della classifica e della continuità che i biancocelesti stanno ricercando. Ma la squadra avrà un giorno in più di riposo. Il motivo? Per via di alcune direttive UEFA non si possono tenere due partite nella stessa città per via di questioni di ordine pubblico. In questa giornata sono proprio le due squadre italiane che giocheranno Mosca: il Napoli affronterà lo Spartak, mentre la Lokomotiv attenderà la Lazio. Considerando che la sfida si terrà allo stadio Maradona, la Lazio dovrà affrontare anche il viaggio di sabato, il giorno dopo essere tornata da Mosca. Una serie di coincidenze che rischiano di svantaggiare la squadra di Sarri.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: