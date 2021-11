Lazio-Juventus, Bonucci: “Vittoria fondamentale. Il rigorista è Jorginho, doveva batterlo lui in Nazionale”

Al termine di Lazio-Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Era una vittoria fondamentale, dopo la sosta sempre difficile. Con questo approccio tutto dipende da noi. Siamo stati bravi a concedere poco alla Lazio, fare due gol e portare a casa i 3 punti. Il mister gli ultimi 10 minuti spinge sempre per mantenere la tensione alta. Va bene così, tutti dobbiamo dare la nostra per riportare la Juve in alto. Pochi gol? Qualche situazione importante anche con gli attaccanti. L’importante è segnare, sono sicuro che col tempo avremo tutti più cattiveria e sicurezza in noi stessi. E’ giusto prenderci le critiche, ma devono darci lo spirito per andare avanti. Una settimana fa il rigorista era Jorginho. Se me lo avesse chiesto lo avrei tirato, ma il primo rigorista è lui. Dobbiamo arrivare a Marzo nel modo migliore”.

