Lazio-Juventus, Tare nel pre-partita: “La squadra sa cosa deve mettere in campo. In estate altri cinque innesti, ogni anno almeno uno o due di livello molto alto”

A meno di mezz’ora dal fischio d’inizio, anche Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare dell’imminente sfida tra Lazio e Juventus: “Queste partite non mi preoccupano, la squadra è consapevole di cosa deve mettere in campo. Penso che faremo una grande gara anche stasera, come prima della sosta. E’ sempre difficile vincere, non è questo il problema, ma il fatto che abbiamo cambiato modulo dopo 5 anni, cambiando anche progetto, con 5 nuovi innesti e altrettanti ci saranno in estate. Ci vuole tempo. Non mi piace parlare di rosa lunga o larga, l’importante è avere giocatori giusti: se vinci ce li hai, se non vinci no. Adesso l’importante è la continuità e raggiungere gli obiettivi. Sarri? La Lazio è un ambiente diverso rispetto alla Juve, l’ha toccato con mano lui stesso. Ci piacerebbe continuare insieme. Pedro? L’idea è di inserire ogni anno uno o due giocatori di livello molto alto perché aiuta la crescita della squadra.”

