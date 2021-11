ESCLUSIVA | Lotito invita Papa Francesco a Formello

Claudio Lotito era presente oggi in Sala Clementina, una delle sale del palazzo Apostolico accanto alla basilica di San Pietro nella Città del Vaticano. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Laziopress, il presidente della S.S. Lazio ha ufficialmente invitato Papa Francesco a partecipare all’evento che si terrà domani al centro sportivo di Formello: la partita di calcio amichevole “Fratelli Tutti”, che vedrà protagonisti i rappresentanti della World Rom Organization e la Squadra del Papa-Fratelli Tutti. Il match sarà arbitrato da Ciro Immobile.

