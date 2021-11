SOCIAL | Lazio-Juventus, l’omaggio della Lega Serie A: “Si accende l’Olimpico” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Poche ore separano Lazio e Juventus alla sfida dell 18:00, tanto attesa da tutti i tifosi. Le due squadre sono pronte.a dar battaglia a suon di spettacolo, he solo un big match come questo può regalare. Le emozioni non mancheranno, in una sfida che risulterà essere importantissima sia per i biancocelesti che per i bianconeri: la squadra di Sarri si esalta nei big match, e ne vuole dare dimostrazione anche questo pomeriggio. Gli uomini di Allegri, sono invece alla ricerca di punti pesanti utili a risalire la china della classifica. La Lega Serie A ha voluto celebrare questo grande incontro, con un post sui propri canali social in cui scrive: “Si accende l’Olimpico, Lazio e Juventus faccia a faccia”, raffigurando poi Luis Alberto e Chiesa. Sono loro i giocatori più attesi, viste le assenze di Immobile da una parte e Dybala dall’altra. Avranno il compito di caricarsi la squadra sulle spalle, e di esprimere al meglio le proprie qualità in modo d fare la differenza in campo.

Questo il post della Lega Serie A:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: