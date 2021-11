ESCLUSIVA | Loris Festa, presidente della S.S.Lazio Padel: “Entro il 2022 vogliamo arrivare in A. Ottimi i rapporti con la Lazio Calcio”

Loris Christian Festa è stato contattato dalla redazione di Laziopress per parlare della S.S.Lazio Padel, realtà sportiva della quale è presidente.

Come nasce la S.S.Lazio Padel?

“È un’idea portata avanti da un gruppo di amici che condividevano la stessa passione, quella verso lo sport biancoceleste. Da questo, è stato necessario un confronto con il presidente Buccioni per capire se potessimo andare nella direzione di un progetto di questo tipo. Dopo aver avuto il suo placet, abbiamo creato il 9 gennaio 2019 – volevamo sostanzialmente rimanere nella data dei padri fondatori – questo progetto, che ci ha dato, e ci sta dando, grandi soddisfazioni.

Quali sono gli obiettivi della società?

“Andare il più velocemente possibile in A. Quest’anno disputeremo la B, per la quale ci stiamo già organizzando con una squadra competitiva. Gli obiettivi principali sono quelli di arrivare in A il prima possibile, ci auguriamo già nel 2022 al primo tentativo; in secondo luogo, far nascere una scuola importante, facendo crescere al suo interno un vivaio importante di giovani e contribuire alla diffusione di questo sport; infine, far nascere un’attività di merchandising spinta, che ci viene richiesta spesso e sulla quale stiamo già lavorando. Questi sono i tre obiettivi che nel 2022 sicuramente cercheremo di raggiungere”.

Che rapporti intrattenete con la Lazio Calcio?

“Rapporti di ottimo vicinato, è la nostra sorella maggiore per la quale abbiamo rispetto. I rapporti sono coerenti a un contesto dove siamo tutti quanti figli di una stessa storia: la Lazio Calcio sta alla polisportiva, così come lo sono la Lazio Padel e tante altre sezioni biancocelesti. Per cui, direi un rapporto di ottimo vicinato, come dimostrano le manifestazioni che facciamo insieme per sostenere la Lazio Calcio ogni qual volta ci dà modo di seguirla allo stadio. Ieri c’è stata una manifestazione all’Olimpico che ha avuto modo di trarre spunto da questa volontà che si è immaginata con la società sportiva Lazio, cioè quella di dare ancora di più segnali di unione tra le varie sezioni. Dunque, ottimi rapporti che sempre di più all’esterno possono essere percepiti come tali”.