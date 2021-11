EUROAVVERSARIE | La Lokomotiv Mosca cade in casa, il Galatasaray perde il derby nel finale. Alle 20:45 Lione-Marsiglia

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, in questo weekend sono ripartiti i vari campionati in giro per l’Europa. Oltre alla Lazio, uscita sconfitta dal big match dell’Olimpico contro la Juventus (0-2), nel pomeriggio di sabato è scesa in campo anche la Lokomotiv Mosca, una delle euroavversarie ma anche prossimo rivale in Europa League (giovedì 25 novembre) della squadra di Maurizio Sarri. In 10 uomini dal 34° del primo tempo, la squadra di Mosca ha perso in casa per 1-2 contro l’Akhmat Grozny. Inutile è risultato il gol che ha accorciato le distanze per la Lokomotiv firmato da Vitali Lisakovich. Uno stop che ferma al quarto posto la squadra di Mosca con 25 punti, con la capolista Zenit che allunga a +8.

In questa domenica invece, sono in programma due big match per le rimanenti euroavversarie della Lazio nel Girone E di Europa League: il Galatasaray era impegnato in casa nel derby di Istanbul contro il Fenerbahce, mentre il Marsiglia, alle 20:45, sarà impegnato in casa del Lione. Il derby turco si è concluso da pochi minuti, con la beffa per i padroni di casa del Galatasaray: dopo il vantaggio firmato Akturkoglu al 16° del primo tempo, dopo appena 15 minuti arriva il pari degli ospiti con l’ex Real Madrid ed Arsenal Mesut Ozil. Il Fenerbahce, rimasto in inferiorità numerica all’82° per l’espulsione di Tisserand, nel quarto di sette minuti di recupero trova il gol vittoria firmato Miguel Crespo. Finisce 1-2 il derby di Istanbul per gli ospiti, che volano così al quinto posto a quota 23 punti, sorpassando proprio il Galatasaray fermo a 21 (ottavo).

