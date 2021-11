Il Messaggero | Senza Ciro poca Lazio

Il tridente leggero non incide, biancocelesti mai pericolosi. La Juve passa con due rigori di Bonucci: aggancio al 5° posto.

Come riportato da Il Messaggero, Immobile non ha sostituti come nella Nazionale.In assenza di Dybala, Allegri disegna un 4-3-3 che costeggia il 4-5-1 e, subito, la Lazio non trova la combinazione: Cataldi smotta su Morata, l’arbitro Di Bello non vede, poi – risvegliato dal torpore dal Var (il signor Banti) – corre a guardare il gesto su Dazn e accorda il rigore. Di certo la Lazio, fino a ieri mai battuta in casa in stagione, durante la settimana molto scommetterà sul tavolo della prima annata di Sarri: ché giovedì ci sarà la trasferta europea a Mosca e domenica il Napoli.

