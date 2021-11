Il Tempo | La Lazio Primavera pareggia e resta in vetta

La Lazio pareggia in casa del Frosinone 1-1 e resta in vetta alla classifica del campionato Primavera 2.

Come riportato da Il Tempo, i biancocelesti aprono la classifica con 20 punti . I ciociari sono attualmente secondi a -4 dal primo posto, ma con una gara da recuperare. Nella partita di ieri, la Lazio passa in vantaggio al 34′ con Bertini su punizione, per poi subire il pari ad inizio ripresa: Jirillo batte Moretti con un tiro a giro.

