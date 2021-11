Inter-Napoli, fratture scomposte per Osimhen: salta la Lazio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

AGGIORNAMENTO: Arrivano importanti novità in merito alle condizioni di Osimhen. Il calciatore ha rimediato delle fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Verrà operato nei prossimi giorni, si parla di un mese di stop.

Al 52′ di Inter-Napoli, in seguito a un forte scontro con Skriniar, Victor Osimhen è stato costretto al cambio. Il calciatore è stato medicato in campo, ma lo zigomo e l’occhio sinistro hanno cominciato a gonfiarsi, tanto che il nigeriano non riusciva a tenere la palpebra aperta. In seguito, Osimhen è stato trasferito al Niguarda di Milano e Il Mattino parla di una prima diagnosi di trauma cranico. Si attendono notizie ufficiali, ma sono comunque da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni, mercoledì in Europa League e domenica contro la Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: