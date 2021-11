La Repubblica | Senza Ciro non c’è Lazio. Sarri: “Primo rigore? Follia”

Immobile, premiato prima della gara, commosso per la scenografia dei tifosi. Vince la Juve. Il tecnico: “Dura trovare un’alternativa a lui. Sull’episodio decisivo ha sbagliato il Var”.

Come riportato da La Repubblica, il protagonista della partita è il giocatore che non c’è: senza Immobile, in tribuna per l’infortunio al polpaccio, la Lazio non riesce a far male alla Juventus (0-2, con doppio rigore di Bonucci) e cade all’Olimpico per la prima volta nel 2021. Che la squadra di Sarri, fischiato dai suoi ex tifosi bianconeri, ha condotto senza però trovare l’affondo decisivo. Il tridente leggero con Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson (uscito per un fastidio al polpaccio sinistro), è stato inefficace: inutile anche l’inserimento di Muriqi nella ripresa. Immobile era deluso e arrabbiato in tribuna. Fino a venerdì sera aveva provato a recuperare dalla piccola lesione al soleo sinistro, ma a Formello ha prevalso la prudenza. Ricorderà questa serata lo stesso, Ciro, che nel prepartita è sceso sul terreno di gioco per essere premiato dal presidente Lotito, che l’ha celebrato – davanti a un Olimpico sold out – per aver superato il record di gol di Piola in biancoceleste: 159, lui è già a 161. Poi, la stupenda scenografia della Curva Nord: un telo con il suo volto e la scritta “Benvenuto nella storia”. Una sorpresa inaspettata per Ciro, che si è commosso e, camminando con le lacrime agli occhi, è andato a ringraziare i tifosi. Ora cercherà di recuperare per giovedì, per la partita di Europa League a Mosca con la Lokomotiv. Senza Immobile la Lazio fa fatica: in 15 partite in campionato solo 4 successi, 4 pareggi e 7 sconfitte. Per trovare l’ultima vittoria in A bisogna andare indietro di due anni e mezzo: era il 17 marzo 2019, 4-1 al Parma in casa. È invece una novità che la Lazio abbia perso in casa: la Juventus ieri ha messo fine alla striscia di 19 risultati utili consecutivi dei biancocelesti, la seconda più lunga d’Europa, dopo quella dell’Inter (22). Toccante il ricordo di Giampiero Galeazzi, storica voce dello sport italiano e noto tifoso laziale, scomparso lo scorso 12 novembre. Oggi alle 14.30 a Formello andrà in scena l’amichevole benefica tra la ‘Squadra del Papa – Fratelli tutti’ e la rappresentativa della World Rom Organization: Immobile sarà l’arbitro speciale.

