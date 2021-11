SOCIAL | I complimenti di Luis Alberto a Immobile: “Ti meriti tutto leggenda. Continua a fare la storia” | FOTO

Prima della sfida contro la Juventus di ieri pomeriggio, è stato il momento di Ciro Immobile, premiato dalla società per aver raggiunto un record che rimarrà nella storia della Lazio, ovvero per esser diventato il marcatore più prolifico della storia biancoceleste. Emozionato per la coreografia ed il calore che il popolo laziale gli ha dimostrato, Ciro Immobile, purtroppo, non è potuto scendere in campo. Luis Alberto, suo compagno di squadra, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto fare i complimenti per questo traguardo al bomber biancoceleste: attraverso una Stories che riprende l’immagine di Ciro sotto la Curva Nord, lo spagnolo ha aggiunto: “Leggenda Ciro Immobile. Ti meriti tutto. Continua a fare la storia che noi ci divertiamo”.

