All’indomani della festa all’Olimpico in onore di Ciro Immobile per i 160 gol raggiunti i compagni del bomber gli stanno dedicando parole al miele per un traguardo molto importante che lo iscrive di diritto tra i nomi più importanti della storia della Lazio. Uno di questi è Patric, il quale tramite una storia sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Nella storia fratello. E’ un piacere condividere e testimoniare vicino a te tutti i tuoi traguardi. Sei un esempio per tutti noi”.

