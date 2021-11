Napoli, dopo Osimhen problemi anche per un centrocampista: sarà out contro la Lazio

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la brutta notizia per l’infortunio dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, dopo la sfida contro l’Inter, persa a San Siro per 3-2, arrivano altri problemi: il centrocampista Zambo Anguissa si è fermato per una lesione all’adduttore. Di seguito il comunicato del club pubblicato sul sito ufficiale: “Anguissa si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo”. Due defezioni importanti per mister Spalletti in vista dei prossimi impegni del Napoli, tra cui la sfida di domenica 28 novembre in casa contro la Lazio.

