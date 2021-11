Buffon su Sarri: “Da noi ha avuto attriti. Non è scattata la scintilla”

Ospite di Tiki Taka Gigi Buffon racconta il suo percorso lavorativo, dagli inizi fino al ritorno al Parma. Nel mezzo, anche la seconda parentesi alla Juventus dove ha lavorato con l’attuale tecnico laziale: “Cos’è accaduto l’anno di Sarri? Il mister da noi ha avuto tantissime difficoltà perché già all’inizio ha avuto dei piccoli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese, si è accorto che il tipo di lavoro che era abituato a fare avrebbe dovuto rivederlo e avrebbe dovuto cercare di mediare. E per uno come lui mediare è un qualcosa di avvilente. Non aveva quell’entusiasmo che di solito uno come lui ha”.

