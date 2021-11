CdS | Lazio, Odissea a Mosca: si decide per Ciro, Acerbi giocherà

Neanche il tempo di archiviare la gara casalinga con la Juventus, che la testa dei biancocelesti è già all’Europa League. Un vero tour de force attende la Lazio in questo periodo, con impegni di campionato importanti come la gara di domenica prossima contro i partenopei. Come evidenzia infatti il Corriere dello Sport, mister Sarri riflette sulla misura del turnover in vista della trasferta di Mosca, complicatissima anche per la logistica: picco di contagi Covid in Russia e neve prevista per domani. I laziali poi torneranno solo venerdì e già sabato ripartiranno per Napoli. Per quanto riguarda la rosa, Immobile è ok, ma forse rimarrà a Roma per rientrare poi in campo domenica. Acerbi, ieri a riposo, tornerà regolarmente dal primo minuto: Leiva, Basic e Muriqi si candidano per partire dall’inizio.

