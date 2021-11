CdS | Lazio, tocca a Strakosha e resta uno spiraglio per il rinnovo

E’ tempo di Europa League in casa Lazio e i biancocelesti stanno lavorando in vista della trasferta di Mosca, in programma giovedì. Il mister valuta la rosa da far scendere in campo, pensando alle condizioni di Immobile e a chi schierare dal primo minuto. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i pali tornerà Strakosha: è lui l’estremo difensore in Coppa, anche se non è escluso che la gerarchia in porta possa cambiare anche in campionato. L’albanese pensa all’estero ma al momento non ci sono offerte concrete, mentre la Lazio è tornata alla carica per non perderlo a parametro zero a giugno.

