Champions League, i risultati della serata: Juventus ko allo Stamford Bridge, pari in extremis per l’Atalanta

Terminano le sfide di questa prima serata di Champions League, con la Juventus che cade malamente in casa del Chelsea uscendo sconfitta dalla Stamford Bridge per 4-0. botta sconfitta per i bianconeri, che rimangono comunque al primo posto del girone a quota 12 punti. Per l’Atalanta solo un pareggio sul campo dello Young Boys, che rimane in terza posizione nel girone con 6 punti.

Questi invece i risultati sul resto dei campi:

Villarreal-Manchester United: 0-2

Dinamo Kiev-Bayern: 1-2

Chelsea-Juventus: 4-0

Young Boys-Atalanta: 3-3

Barcellona-Benfica: 0-0

Siviglia-Wolfsburg: 2-o

Malmoe-Zenit: 1-1

Lille-Salisburgo: 1-0

