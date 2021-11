Sport Mediaset | Fabrizio Miccoli, arriva la condanna in via definitiva: 3 anni e 6 mesi di carcere per l’ex Palermo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

È arrivata quest’oggi la condanna in via definitiva per Fabrizio Miccoli, ex giocatore del Palermo per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vicenda che lo riguarda, risale a 10 anni fa quando Miccoli avrebbe commissionato un’estorsione aggravata dal metodo mafioso a Mauro Lauricella, che già era condannato a 7 anni di carcere. Per l’ex calciatore, la condanna è di 3 anni e 6 mesi di prigione.

Lo riporta SportMediaset.it

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: