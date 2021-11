Napoli-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: i dettagli

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 17:00 di oggi martedì 23 novembre saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Napoli – Lazio di di domenica 28 novembre. Questi i dettagli della vendita per la gara di domenica 28 novembre alle ore 20:45, in scena allo Stadio Diergo Armando Maradona:

Prezzi del ” Settore Ospiti Superiore ” ingresso gate 26: INTERO € 35 (inclusi diritti di prevendita) – non sono previste riduzioni.

La fine delle vendite è prevista alle ore 19:00 di sabato 27 novembre. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Modalità di vendita: online sul sito della Ticketone, oppure presso tutti i punti vendita autorizzati Ticketone su territorio nazionale in modalità tradizionale.

Per quanto riguarda le limitazioni: Il settore ospiti è riservato ai soli possessori della Millenovecento fidelity card – tessera del tifoso; i residenti nella regione Lazio potranno acquistare biglietti esclusivamente per il settore Ospiti; i residenti nella provincia di Napoli NON potranno acquistare biglietti per il settore ospiti, ad eccezione dei possessori della Millenovecento Fidelity card – tessera del tifoso; vige il divieto del cambio nominativo. Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. All’accesso dovrai fornire una Green Pass con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.

Il Green Pass puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE); dall’app IO o dall’app IMMUNI; puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

