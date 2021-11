SOCIAL | Quattro anni fa, la prodezza del Mago Luis Alberto contro il Vitesse

Esattamente quattro anni fa all’Olimpico andava in scena la quinta giornata di Europa League, la Lazio di Inzaghi affrontava il Vitesse, già eliminato. Il match terminò 1-1 e permise alla squadra biancoceleste di qualificarsi con un turno di anticipo. Quel giorno a decidere il match fu una prodezza di Luis Alberto. Cross in mezzo di Basta e tiro al volo del Mago spagnolo che cominciò in quell’anno a far vedere le sue prime magie con l’aquila sul petto. Oggi la Lazio ha ricordato quella prodezza condividendo sui propri social quel gesto.

