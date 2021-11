TMW | Calciomercato Lazio, Patric nel mirino di due club di Serie A: la situazione

Manca poco alla prossima sessione di mercato invernale, e in casa Lazio già si fanno i primi nomi in entrata per rinforzare il gruppo squadra di Sarri. Tiene banco però anche la questione uscite e rinnovi, in quanto ci sono alcuni esuberi da sistemare e alcuni giocatori con il contratto è in scadenza. Uno di questi è Patric, che secondo quanto riportato da TMW sarebbe monitorato dalla Fiorentina per il reparto difensivo. Lo spagnolo è risultato essere una pedina importante per la difesa in questi suoi 6 stagioni in biancoceleste. La sua duttilità lo ha reso un giocatore funzionale sia al modulo a 3 di Inzaghi, che a quello a 4 di Sarri. Motivo per cui, la Società già sarebbe a lavoro per rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In attesa di sviluppi da Formello, a rimanere alla finestra oltre alla Fiorentina, c’è anche il Milan.

