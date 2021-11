TMW | Sarri scuote l’ambiente. E Immobile torna in campo: a Napoli sarà titolare, a Mosca…

Nei giorni seguenti la sconfitta con la Juventus, la prima in casa nel 2021, l’ammissione di Maurizio Sarri è risuonata forte nelle stanze di Formello, sulle radio romane e sui social bianccoelesti. “Non lo so più – aveva detto sabato sera – se la gara contro la Lokomotiv di giovedì sia da vincere a tutti i costi, così non si riesce a giocare con questi orari e questi calendari. È una situazione quella di Mosca che per la nostra rosa rimane difficile“.

Tradotto: considerando che domenica c’è il Napoli al ‘Maradona‘, giovedì in Europa League è possibile che qualche giocatore venga risparmiato. Oppure non succederà ciò, ma Sarri voleva solo mandare un messaggio diretto alla società, con cui è già stato chiaro nelle scorse settimane: a gennaio servono rinforzi, sicuramente un vice Immobile.

Proprio alle luce delle dichiarazioni di Sarri, in base a che lettura gli si voglia dare, c’è molta curiosità circa l’utilizzo di Immobile giovedì a Mosca. L’attaccante ieri mattina ha svolto altri controlli che hanno evidenziato il continuo miglioramento del polpaccio sinistro: nel pomeriggio infatti si è visto in campo con i compagni. In base ai prossimi due allenamenti – e alle sensazioni di Ciro – a Formello verrà presa una decisione. Non verrà rischiato, questo è sicuro: non è stato fatto sabato contro la Juventus, c’è da figurarsi se succederà in Europa League, competizione che il tecnico biancoceleste ha ammesso di considerare meno del campionato. A Napoli, invece, contro il suo amico Insigne, Immobile ci sarà con la fascia al braccio. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

