Calciomercato | Dopo l’interessamento della Lazio, anche Juve e Milan su Kamara

Un nome molto sentito durante il calciomercato estivo è stato quello di Kamara, giocatore del Marsiglia. Il classe 1999 non rinnoverà con i francesi ed è uno dei profili più seguiti in tutta Europa. Come riportato da calciomercato.com, Kamara ha offerte dalla Premier (Wolverhampton e Newcastle) e dalla Serie A, con Juventus e Milan sulle sue tracce, dopo l’interessamento della Lazio di questa estate. Il calciatore, però, non sembra gradire le destinazioni oltremanica, portando quindi un segnale positivo a Juve e Milan, che ora tenteranno di superarsi ottenere il sì del giocatore.

