Lazio-Udinese, dal 26 novembre scatta la vendita dei biglietti: la nota ufficiale

Giovedì 2 dicembre alle 20.45, allo Stadio Olimpico la Lazio ospiterà l’Udinese per il posticipo del turno infrasettimanale. La società, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che la vendita dei tagliandi scatterà venerdì 26 novembre alle ore 16. Come di consueto, la vendita sarà in due fasi:

la prima, riservata agli abbonati della stagione 2019-2020, dalle ore 16 del 26 novembre alle 24.00 del 29 novembre;

la seconda, di vendita libera, dalle 12 del 30 novembre alle 20.45 del 2 dicembre.

CLICCA QUI PER LA NOTA UFFICIALE

