Lokomotiv-Lazio, Barinov: “Milinkovic non mi spaventa, ho affrontato giocatori più forti”

Nella conferenza stampa per la partita di domani tra Lokomotiv Mosca e Lazio, insieme al tecnico Gisdol, per i russi è intervenuto Barinov. Di seguito le dichiarazioni del calciatore: “Domani la partita sarà molto difficile, mancano diversi giocatori. I nostri avversari sono molto forti, dobbiamo impegnarci. Paura del centrocampo della Lazio e di Milinkovic? No, ho affrontato giocatori più forti di quelli nominati. Il clima? Siamo abituati al freddo, anche se qualcuno si è spesso lamentato. Però quando abbiamo giocato con il caldo, e non siamo abituati, noi non ci siamo mai lamentati”.

