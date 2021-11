Lokomotiv Mosca-Lazio, il tecnico Gisdol: “Abbiamo scarse possibilità di passare il turno, ma proveremo a sfruttarle al meglio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Alla vigilia della gara di Europa League tra Lokomotiv Mosca–Lazio, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei russi Markus Gisdol: “Abbiamo scarse possibilità di passare il turno, ma proveremo a sfruttarle al meglio. La Lazio è una delle squadre migliori del girone e domani faremo del nostro meglio per vincere. Ci sono tante idee interessanti, domani dobbiamo raccogliere le nostre forze per vincere. Abbiamo bisogno dei tre punti. La nostra concentrazione deve essere tutta sulla gara di domani, non potremmo giocare a viso aperto perché altrimenti la Lazio ci punirà, ma non possiamo neanche restare nella nostra metà campo. Dobbiamo cercare di trovare equilibrio fra le due fasi. La Lazio ha molti giocatori con individualità importanti, non mi soffermerei su un singolo. Domani per fermali cercheremo di applicare le nostre idee e ottenere frutti dalla nostra tattica. Un’altra vittoria come contro l’Inter? I miei giocatori sono già motivati, non dovrò motivarli io“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: