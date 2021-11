Super green pass, approvato il nuovo decreto: le novità

Oggi 24 novembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri un nuovo decreto, con la finalità di contrastare la quarta ondata legata al Covid: tra le novità più importanti c’è quella del super green pass in zona bianca, quella dell’obbligo vaccinale per militari e docenti, con novità legate anche ai treni. Per quanto riguarda il super green pass, questo spetta a vaccinati o guariti dal virus: inoltre c’è da registrare l’obbligo del green pass base, ottenuto tramite un tampone con esito negativo, per i mezzi pubblici. Chi non avrà il super green pass, sarà impossibilitato ad entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, oltre che a cinema, teatri, discoteche, e non potrà partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Per posto di lavoro e per soggiornare in albergo, basterà invece il green pass base.

Le nuove regole entreranno in vigore il 6 dicembre, restando tali fino al 15 gennaio: il super green pass sarà valido per 9 mesi dall’ultima inoculazione. Per quanto concerne invece il vaccino obbligatorio, questo sarà esteso al personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico: la situazione cambia per il personale sanitario, per il quale sarà obbligatoria la terza dose. Per la mascherina invece, nessun obbligo all’aperto in zona bianca, mentre diventa obbligatoria sia all’aperto che ovviamente al chiuso, sia in zona gialla, sia arancione, che rossa. Entro 3 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto, i Prefetti contatteranno il Comitato provinciale ordine e sicurezza, ed entro 5 giorni verrà adottato il piano di controlli, che coinvolgerà le forze di polizia, relazionando periodicamente. In ultima istanza si parla di tamponi e di terza dose: quest’ultima sarà disponibile dal 1 dicembre per tutti gli over 18, mentre al momento lo è già per gli over 40. La durata dei tamponi resta immutata: per i molecolari restano le 72 ore, mentre per gli antigienici 48.

