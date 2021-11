5° EUROPA LEAGUE | LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO 0-0

FISCHIO D’INIZIO! E’ iniziata la sfida tra Lokomotiv Mosca e Lazio, valida per la 5° giornata della fase a gironi dell’Europa League. I biancocelesti, oggi in maglia bianca, giocano il primo pallone della gara!

1° – Cartellino giallo Lokomotiv Mosca! In fase di impostazione, Luiz Felipe subisce un pestone da Kamano. Il brasiliano rimane a terra dolorante, mentre l’arbitro Dias ammonisce subito l’attaccante della squadra russa.

4° – Il primo calcio d’angolo della sfida è per i padroni di casa: il colpo di testa dell’ex Roma Jedvaj finisce fuori, non troppo distante dalla porta di Strakosha.

9° – Ripartenza Lazio con Luis Alberto. Lo spagnolo tenta l’imbucata per Ciro Immobile, ma la difesa della Lokomotiv Mosca chiude.

12° – OCCASIONE LAZIO! Primo calcio d’angolo biancoceleste battuto da Luis Alberto: il cross trova in area di rigore Acerbi che, di testa, tenta la conclusione, ma il portiere russo blocca a terra.

[12° – Si sblocca il risultato nell’altra sfida del Girone E di Europa League: il Galatasaray capolista è passato in vantaggio contro il Marsiglia. Gol di Cicaldau. Galatasaray-Marsiglia 1-0]

13° – Seconda ammonizione in casa Lokomotiv Mosca! Nenakhov entra in ritardo su Felipe Anderson, l’arbitro portoghese estrae il cartellino giallo.

19° – Ancora in avanti la Lazio, questa volta con Felipe Anderson che, dalla destra, prova il corss rasoterra in area di rigore, ma Zaccagni viene anticipato dal portiere della Lokomotiv.

21° – PRIMO GIALLO IN CASA LAZIO! Mattia Zaccagni non trova la palla, entra in ritardo sull’avversario, e l’arbitro Dias lo ammonisce.

22° – Ci prova anche la Lokomotiv Mosca con Maradishvili, ma il suo tiro a giro in area di rigore termina lontano dal secondo palo.

23° – OCCASIONE LAZIO! Ancora dagli sviluppi di calcio d’angolo, questa volta è Basic a staccare di testa, con il difensore della Lokomotiv Mosca che salva sulla linea.

28° – Sostituzione Lokomotiv Mosca! Esce l’ammonito Nenakhov, al suo posto entra in campo Silyanov.

[30° – Raddoppio del Galatasaray nell’altro match: autogol del difensore del Marsiglia Caleta-Car. Galatasaray-Marsiglia 2-0]

35° – SECONDO GIALLO LAZIO! Luis Alberto, in scivolata, tenta di recuperare palla, ma Beka Beka lo anticipa e subisce fallo. L’arbitro sanziona lo spagnolo.

44° – Lazio che, nel finale di primo tempo, torna a creare: Felipe Anderson prova la conclusione da dentro l’area, ma da posizione defilata, il tiro finisce facile tra le braccia del portiere della Lokomotiv Mosca.

45° – Un minuto di recupero concesso dall’arbitro portoghese Dias.

FINE PRIMO TEMPO! Termina 0-0 il primo tempo tra Lokomotiv Mosca e Lazio. Prima parte a tinte biancocelesti con due occasioni create, prima con Acerbi e poi con Basic. Nella parte centrale di frazione i padroni di casa hanno preso campo, senza risultare pericolosi sotto porta.

INIZIO SECONDO TEMPO! Riparte il match a Mosca tra Lokomotiv e Lazio. Si riprende dallo 0-0.

46° – PRIMO CAMBIO LAZIO! Esterno per esterno, lascia il campo Felipe Anderson, al suo posto entra Pedro.

