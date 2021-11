Ciro Immobile entra nel business del mercato online del pesce

Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, investe sulla vendita di pesce online. Attraverso la sua 9 Invest, Immobile ha rilevato una quota di Orapesce srl, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di pesce fresco. La società ha da poco raccolto 1,15 milioni di euro da oltre 100 investitori tramite una campagna di crowdfunding, ed è stata lanciata nel marzo 2018 da Giacomo Bedetti e Alberto Mazza. Essa permette di acquistare online pesce fresco già pulito e riceverlo a domicilio in tutta Italia, in soli 3 giorni. Orapesce ha chiuso il 2020 con un fatturato sopra i 650mila euro, oltre 4.500 i clienti (e quasi 13.000 consegne), più di 20.000 follower sui principali social media e un traffico sul proprio e-commerce fino a 90.000 sessioni mensili. Trainata da un mercato molto attraente, la società punta a raggiungere un fatturato che superi quest’anno il milione di euro e 9 milioni nel 2023. Lo riporta Il Tempo.

